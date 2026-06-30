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PROGOVORILA

Zorica šokirala: Kemiša sam zatekla sa 10 žena

Iako danas s ponosom govori da ju je život nagradio Kemišem i da joj je on „i mama i tata, muž, prijatelj, drug, ljubavnik i brat“

Instagram

E. A.

30.6.2026

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš važe za jedan od najskladnijih parova na regionalnoj estradi, a nedavno su velikom proslavom i obnovom bračnih zavjeta obilježili 40 godina braka.

Ipak, malo ko zna da njihov ljubavni početak nije bio nimalo uobičajen. Od međusobne antipatije, preko neprijatne situacije s Kemiševom navodnom vjerenicom, pa sve do skrivanja po beogradskim ulicama – njihova ljubavna priča podsjeća na filmski scenario.

Iako danas s ponosom govori da ju je život nagradio Kemišem i da joj je on „i mama i tata, muž, prijatelj, drug, ljubavnik i brat“, Zorica je priznala da ga u početku nije mogla podnijeti.

– Bio je mnogo prepotentan, a i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo na sve strane, a mene uopšte nije primjećivao. Ljubio mi je ruku kao tetki – ispričala je pjevačica.

Iako su tada bili samo kolege, upravo je Zorica napravila prvi korak. Sve se promijenilo kada ga je, čekajući polazak nakon jednog koncerta, zatekla kako sjedi na koferu za harmoniku okružen brojnim djevojkama. Prišla im je bez ustručavanja i kroz šalu upitala:

– Šta radite vi s mojim mužem?

Njihov odnos dodatno se produbio tokom turneje u Parizu 1980. godine, gdje su zajedno putovali do mjesta održavanja koncerata, iako su bili smješteni u različitim hotelima.

Prava drama uslijedila je dvije sedmice kasnije na beogradskom aerodromu. Zorica je došla da sačeka Kemiša, ali je tamo zatekla njegovu navodnu vjerenicu iz Beča i njenog oca.

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Kemiš je tada iznenadio sve prisutne. Prošao je pored njih, prišao Zorici i poljubio je pred svima. Kako bi ublažio neprijatnu situaciju, djevojci i njenom ocu te večeri ustupio je svoj stan. Kasnije se ispostavilo da je riječ o vezi u kojoj je djevojka priželjkivala prosidbu, ali do nje nikada nije došlo.

Zbog tog poteza Zorica i Kemiš ostali su bez mjesta za noćenje. Ona ga nije mogla odvesti svojoj kući jer su je čekali majka i troje djece, a prethodno je već rekla da ide na koncert. Zbog straha od znatiželjnih pogleda nisu željeli ni u hotel ni u restoran, pa su sate proveli vozeći se automobilom ulicama Beograda i Grocke.

Tokom te noćne vožnje dogodila se i jedna neobična situacija. Zaustavio ih je policajac, ali umjesto kazne zamolio ih je da ga povezu do zubara jer je trpio jake bolove.

Nakon što su mu pomogli, Kemiš je uz pomoć prijatelja uspio pronaći diskretan smještaj u jednom hotelu. Iako je Zorici obećao da će ostati skriven dok ona ne uđe, nije odolio radoznalosti pa je krišom provirivao iza recepcijskog pulta.

Tako je započela jedna od najdugovječnijih i najpoznatijih ljubavnih priča na regionalnoj estradi.

# KEMIŠ
# ZORICA BRUNCLIK
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