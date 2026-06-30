Skinuo kačket nakon više decenija: Čeda Čvorak pustio kosu, teško da bi ga ko prepoznao

Još veće iznenađenje uslijedilo je kada su pratitelji primijetili da je pustio kosu, pa je mnogima trebalo nekoliko trenutaka da shvate da je na fotografiji upravo Čvorak.

Muzičar je podijelio fotografiju bez svog prepoznatljivog kačketa, koji je decenijama bio njegov zaštitni znak.

Frontmen nekada veoma popularne dens grupe "Luna", Čeda Čvorak, iznenadio je pratitelje na Instagramu objavom kakvu od njega gotovo niko nije očekivao.

Publika ga je godinama navikla na isti imidž, zbog čega je njegov najnoviji izgled izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su poručili da ga do sada nikada nisu imali priliku vidjeti u ovakvom izdanju.

Iako je promijenio imidž, Čvorak je i dalje veoma aktivan kada je riječ o muzici. Osnivač i frontmen grupe "Luna" redovno nastupa širom regiona, a putem društvenih mreža često podsjeća publiku na hitove koji su obilježili domaću pop-dens scenu.

Podsjetimo, Čvorak je nedavno govorio i o svojoj karijeri te otkrio da se posljednjih godina manje bavi aktivnim stvaranjem muzike, dok paralelno razvija i druge poslovne projekte. Najavio je i novi album na kojem će se prvi put predstaviti kao kantautor.