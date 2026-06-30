Hari Mata Hari za "Dnevni avaz" o duetu s Mirzom Selimovićem, ali i koncertu u Sarajevu: Sljedeće godine možda bude Koševo

Nakon što je predstavio nekoliko novih pjesama, Hari Mata Hari uskoro će publici ponuditi i duet s Mirzom Selimovićem, za kojeg kaže da nije bio slučajan izbor.

Kako je otkrio za „Dnevni avaz“ ideja o saradnji rodila se iz njihovog dugogodišnjeg odnosa, ali i Mirzinog muzičkog razvoja.

- Mirza Selimović je jedan od mojih najboljih učenika. Završio je moj doktorat pjevanja i bila mi je velika čast što je uspio doći do tog nivoa. Kada sam počeo raditi novi album, razmišljao sam s kim bih mogao snimiti duet. Mogao je to biti bilo koji veliki kolega, ali sam se sjetio Mirze jer je jedini za kojeg sam osjećao da može stati rame uz rame sa mnom. To mi je bila najveća motivacija – učenik koji je dostigao učitelja, pa sada zajedno pjevamo jednu pjesmu – rekao je Hari.

Treći singl

Dodaje da će upravo ovaj duet biti treći singl kojim će postepeno predstavljati novi album.

- Već su objavljene dvije pjesme, a duet s Mirzom dolazi kao treći singl. Plan mi je da tokom godine objavljujem nove pjesme, a onda ih krajem godine objedinim na albumu – istakao je.

Govoreći o koncertima, Hari kaže da je odavno vrijeme za veliki sarajevski nastup, podsjetivši da je od posljednjeg velikog koncerta na Koševu prošlo deset godina.

- Ove godine sam krenuo na veliku turneju. Počela je u Hrvatskoj, zatim slijede koncerti u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Skoplju i Podgorici. Planirao sam i Sarajevo, ali bih iskreno volio da upravo ovdje dočekam Novu godinu uz veliki koncert – rekao je.

Muzički događaji

Smatra da Sarajevo propušta priliku za organizaciju velikih muzičkih događaja koji bi gradu donijeli značajne prihode od turizma.