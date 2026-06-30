Smjena generacija: Da li Tea, Prija i Milica preuzimaju Vesnin, Brenin i Draganin estradni tron

Početak ljeta na regionalnoj muzičkoj sceni obilježile su tri velike premijere. Naime, u razmaku od svega nekoliko sedmica nove albume predstavile su Tea Tairović, Aleksandra Prijović i Milica Pavlović, tri pjevačice koje godinama važe za najveće zvijezde mlađe generacije. Njihova izdanja izazvala su ogromnu pažnju publike, milionske preglede na digitalnim platformama i brojne komentare, ali i otvorila pitanje – je li regionalna estrada dobila novu "veliku trojku"?

Takva poređenja nisu nova, s obzirom na to da su osamdesetih i devedesetih godina estradom suvereno vladale Lepa Brena, Dragana Mirković i Vesna Zmijanac. Svaka je njegovala drugačiji stil, imala prepoznatljiv repertoar i publiku, ali su zajedno obilježile jednu muzičku epohu i postale simbol vremena u kojem su nastupale. Njihovi koncerti, tiraži albuma i hitovi ostali su dio muzičke historije regiona.







Danas sličnu situaciju mnogi vide u odnosu Tee Tairović, Aleksandre Prijović i Milice Pavlović. Tea posljednjih godina niže hit za hitom, poznata je po energičnim nastupima i spoju modernog zvuka sa elementima folka. Aleksandra Prijović je rasprodanim arenama širom regiona pokazala da je jedna od rijetkih pjevačica koja može okupiti desetine hiljada ljudi, dok Milica Pavlović već godinama ulaže u vrhunsku produkciju, scenski nastup i vizuelni identitet, gradeći karijeru po uzoru na svjetske pop zvijezde.

Ipak, postoje i velike razlike između dvije generacije. Nekada su albumi živjeli godinama, hitovi su se čekali mjesecima, a uspjeh se mjerio prodajom nosača zvuka i koncertima. Danas se muzika sluša na streaming platformama, društvene mreže diktiraju trendove, a pjesme preko noći postaju viralne. Zbog toga je i put do popularnosti znatno drugačiji nego prije tri ili četiri decenije.