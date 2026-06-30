Video / Finalista "Zvezda Granda" šokirao: Skinuo se usred emisije, pa pokazao mišiće i tetovaže

Finalista ovogodišnje sezone "Zvezda Granda" Adi Begić gostovao je u emisiji "Scena", gdje je otvoreno govorio o svom uspjehu u najgledanijem muzičkom takmičenju, planovima za budućnost, ali i privatnom životu.
"SCENA"
Istakao je da priželjkuje karijeru kakvu su izgradili Aca Lukas i Aco Pejović, te govorio o razlikama u takmičenju nakon smrti Saše Popovića
Adi Begić. Avaz
Finalista ovogodišnje sezone "Zvezda Granda" Adi Begić gostovao je u emisiji "Scena", gdje je otvoreno govorio o svom uspjehu u najgledanijem muzičkom takmičenju, planovima za budućnost, ali i privatnom životu.
Begić se prisjetio svog puta od prvog pojavljivanja u takmičenju "Neki novi klinci", preko prelaska iz rokenrola u komercijalniju muziku, pa sve do plasmana u finale "Zvezda Granda". Istakao je da priželjkuje karijeru kakvu su izgradili Aca Lukas i Aco Pejović, te govorio o razlikama u takmičenju nakon smrti Saše Popovića.
2' – O finalu „Zvezda Granda“ i uspjehu koji je ostvario.
3' – Zapažanje publike i simpatije.
5' – Prvo učešće u „Nekim novim klincima“.
6' – O komentarima žirija i muzičkom pravcu.
8' – Prelazak iz rokenrola u komercijalnu muziku, jer u ovoj muzici nema hljeba.
9' – Želim karijeru Ace Lukasa ili Ace Pejovića.
10' – Razlika u takmičenju bez Saše Popovića.
11' – O Giletu i njegovoj karijeri.
12' – Moji Kaknjci me prepoznaju.
13' – Medijski napisi da je najzgodniji ovogodišnji takmičar „Zvezda Granda“.
14' – Pokazao je mišiće i tetovaže, te skinuo košulju.
15' – O komentarima da je arogantan.
17' – Teški životni momenti i prekretnice u karijeri.
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