Đulkica, kćerka pjevača Sakića: Sinan zna ko su mu pravi prijatelji, polubrata Medu ne želim nikad više vidjeti

-Kako da ne, pa to ga najviše i podiže, daje mu snagu i neiscrpnu energiju. Njihov smijeh i njihovo prisustvo ga čine neizmjerno sretnim.

-Do jučer sam mislila da je Sabina glava kuće, međutim kada je tata pao u postelju onda sam shvatila, da ne daj Bože kad ne bi bilo tate, onda ne bi bilo nikoga od nas. On kada padne, onda padne definitivno stub kuće, a mama je mozak. Tata je u stvari sve ono što nas drži zajedno.

-Sinan je zaista odlično i nadam se, vjerujem u to da će uskoro biti onaj moj stari Sinan, kojeg mi svi poznajemo kao veoma veselog, aktivnog , nasmijanog i raspoloženog. Zbog terapije koju trenutno uzima osjeća se sve bolje i bolje. Njegova bolest i borba za životom bio je jedan od najtežih perioda, ne samo mog već za sve nas u našim životima. Držali smo se svi zajedno, bilo je teško. Mama je snosila najveći teret, tako je danas. Samo znamo kako nam je bilo – priča na početku Đulkica za naš portal.

-Moj tata nema pravih prijatelja, osim njegove supruge Sabine, to jest moje mame, njegove djece i unučadi. Svi ostali su samo prolaznici kroz njegov život. Samo sam ja dobila preko 5.000 poruka sa pitanjem o njegovom zdravlju. Mama je dobila tri puta više, a mnoge nije stigla ni da pogleda, a to su opet sve ljudi koji ga većinom znaju kroz pjesme, koncerte ili neki koji su ga lično upoznali. Hvala svima, ali porodica mu je jedini pravi i istinski prijatelj. Činjenica je da su se mnogi nepoznati ljudi masovno javljali i raspitivali se o njegovom zdravlju. Znala sam da moga oca mnogi vole, da ima masu fanova, ali tek sada sa njegovom bolešću, do svijesti mi je došlo koliko je voljen i popularan.

-Da i to oduvijek i zbog toga je ona nas, mislim na djecu toliko štitio od javnosti. Nije nam dozovljavao da se pojavljujemo u medijima, da dajemo izjave jer je znao da bi nas mnogi iskoristili, izokretali naše izjave. Dakle, jednostavno štitio nas da ne budemo povrijeđeni. Danas su djeca nekih pjevača više u medijima od samih njihovih roditelja, i to je grozno.

Iskreno, da li je Medo Sakić dolazio da ga vidi, da li se interesirao za njegovo zdravlje?

-Nije i zbog toga ne želim više da ga vidim u životu. Nije ga obilazio, ali su mi rekli da je bio u bolnici dok je tata tu isto bio. I kada sam jednog doktora pitala da li je Medo bio u bolnici, on mi je rekao da jeste, ali zbog toga što, tetka od njegove supruge leži u bolnici. Dakle, došao je zbog tamo neke suprugine tetke, a ne zbog oca. Bila sam mnogo ljuta jer Sinan nije to zaslužio. Sve mu je bio dao, a posebno mama je više vukla na Medinu stranu već tata. Medo nam je nekako svima pravio probleme u životu, ali sam prva bila koja je uvijek pokušavala da sve to izgladi. Zadnji put kada su se pomirili, ja sam ih pomirila jer sam željela da svi opet budemo zajedno. Da bi nakon toga Medo jednostavno uzeo kompletno pripremljen Sinanovom album i snimio ga i u javnosti prezentirao da je njegov.

Da li mu je Sinan to dozvolio?

-Ma, ne. On je s tim nekim tekstopiscem sve radio Sinanu iza leđa. Tata je nakon toga bio jako, jako razočaran. Pa, kada se sluša taj Medin album u pozadini svake pjesme može se čuti i Sinanov glas.

Da li će Sinan uskoro na binu?

-Svi to očekujemo od njega, posebno on sam. Upravo ta njegova snažna volja i naša velika ljubav kojom ga obasipamo učinit će to da Sinan uskoro krene na javne nastupe. Trenutno puno pjeva po kući, nekad ga moramo smirivati da malo napravi pauzu.

Jedna si od rijetkih koja je prozvala pjevačicu Anabelu i njenu kćerku Lunu,zbog Luninog ponašanja u „Zadruzi“. Zbog čega?

-Mislim da to što jedna mlada osoba poput Lune radi, javno otima oženjenog muškarca, javno se s njim mazi, uništava jedan brak, a uz to ima punu podršku vlastite mame, to je za mene grozno. Kada bi moja kćerka Sabina, koja ima 17 godina ušla u taj rijaliti i kada bi se tako ponašala ja bih je se javno odrekla. Pa, onda Anabela priča da se desila ljubav. Ma, kakva ljubav, ljubav sa oženjenim čovjekom.A ,mama još gora od kćerke,podržava je u svemu. Svi smo mi bili u Luninim godinama, ali nismo bile javne djevojke i otimačice muževa. Ja da sam umjesto Kije, ja bih i njemu i Luni i Anabeli kose počupala.

Nudili su mi 50.000 eura da uđem u „Zadrugu“, ali nisam željela

Nakon tvog statusa dobila si ponudu od Pinka da uđeš u „Zadrugu“?

-Da jesam. Prva ponuda je bila 20, pa 40 i na kraju 50.000 eura, samo da uđem na dvije sedmice. Ali, to sam kategorično odbila. Ne bih ni za 150.000 ušla i da sramotim moje roditelje. Anabela je opet nešto drugo, ima izgrađenu karijeru, a sad nije bitno pjesmom ili rasturajući tuđe brakove, ali ipak ima karijeru. Gagija uopće ne krivim za Lunino ponašanje jer on nije mnogo učestvovao u odgoju vlastite kćerke, nije joj usadio taj moral, kakav ona danas ima već njena vlastita mama Anabela. Anabela je od Lune napravila razmaženo derište, kojemu je sve u životu dozvoljeno. Da sam ja to napravila, moja Sabina bi izašla u javnost i rekla da me se odriče, da više nema kćerke Đulkice.

Kada bi srela Anabelu, kakav bi bio vaš susret?

-Nikakav, jer sa takvim osobama se ne pozdravljam. U braku sam 18 godina, ne može niko da mi stane na crtu, ni jedan muškarac, pa da kaže da je bio sa mnom. Dok je Anabela druga priča, dakle ne želim da sa takvim osobama imam bilo kakav kontakt. Moj suprug Alija je meni jedan i jedini. Imamo tri kćerke i sve su su lijepo dogojene.