Igor Paspalj, najbolji gitarista svijeta za "Avaz": Vježbao sam 10 sati dnevno

Prestižni časopis „Guitar World“ to je sve opisao na svoj način.

Virtuozan stil sviranja

A najbolji od najboljih je jedan Bosanac.

Igor Paspalj iz Prijedora najbolji je gitarista za 2020. godinu u izboru „Guitar Worlda“.

Kako su pojasnili, svi finalisti trebali bi biti neizmjerno ponosni što su stigli tako daleko u takmičenju, ali na kraju svaka kategorija može imati samo jednog pobjednika.

Paspalj je najbolji u sviranju električne gitare. Njegov stil sviranja je snažan koktel virtuoznih utjecaja - uključujući Edija van Halena (Eddie Van Halen), Ingvi Malmstin (Yngwie Malmsteen), Pol GIlbert (Paul Gilbert), Đoa Satrijanija (Joe Satriani) - Igor pokazuje izuzetnu instrumentalnu dominaciju, kao i neuporedivu kompozicijska sposobnost, navodi se, između ostalog, u obrazloženju.

U ekskluzivnom razgovoru za „Avaz“ najbolji gitarista svijeta govori o svijim počecima, karijeri i drugim stvarima vezanim za muziku.

Koliko dugo svirate, kako je sve počelo?

- Sviram od neke 13. godine, zaljubio sam se u gitaru kada sam čuo Van Halena i njegov instrumental „Eruption“. Tada sam odlučio da ću se baviti muzikom profesionalno i to sam i uradio.

Koliko vježbate, koliko često svirate?

- Sviram stalno, to mi je i posao, ali i ljubav. Ne vježbam više kao ranije kada sam bio tinejdžer, i kada se vježbalo i po 8 do 10 sati dnevno. Uglavnom se sada to svodi na snimanje, komponovanje, izradu lekcija, masterclassa, raznih projekata...

Šta Vam znači nagrada?

- Svakako, divno priznanje od najprestižnijih svjetskih magazina. Materijalni dio nagrade ne znači toliko, ali nagrada kao priznanje svakako znači mnogo više, naročito iz razloga jer sam odrastao čitajući i upijajući sadržaje tih magazina, a sada sam eto dočekao njihovo priznanje i spotlight.