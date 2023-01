Rizzo Ruža tvrdi da je žrtva hakerskog napada: Mnogi nisu shvatili poentu moje pjesme

- Otkako sam izbacio novu pjesmu i spot "Trange Frange" društvene mreže bruje od komentara, a svakodnevno dobijam na stotine poruka, od onih dobrih da je pjesma vrh i osvježenje, do onih negativnih na koje neću da trošim riječi. Nažalost, mnogi nisu shvatili poentu pjesme, pa su nastavili sa negativnim komentarima i optuživanjem jedni drugih. Možda je naivno bilo misliti da će se prepoznati oni čija se život sveo na kladionicu i "trange frange". Nažalost, došlo je do usijanja na nekim komentarima i jučer je moj email nalog i Youtube kanal bio žrtva hakerskog upada. Pjesma sa 73 000 pregleda je uklonjena, ali smo jučer uspjeli da povratimo kontrolu i pjesma je ponovo postavljena na moj oficijelni kanal. Hvala onima koji vjeruju u mene i koji me prate, za nih spremam jos žešću zafrkanciju, a hejterima poručujem da se opuste malo i uživaju u životu - napisao je Ruža u svom komentaru.