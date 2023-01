Članovi grupe "Neverne bebe" o novom albumu za "Avaz": "Hodaj" je naš krik pokušaja da se izdignemo iz općeg ludila

Novim spotom za singl “Ćuti” srbijanska grupa “Neverne bebe” simbolično je najavila izlazak osmog studijskog albuma Hodaj”, koji je u prodaji od 15. decembra. Spot na prvo gledanje oduševljava energijom, ali i subliminalnim porukama koje govore o ličnom preispitivanju.

Protok vremena

- Kompletan osmi album “Hodaj” je naš krik pokušaja da se izdignemo iz opšteg ludila, i lokalnog, i globalnog. Gdje smo, ko smo, kuda idemo, šta je ostalo od onoga što vidimo kada se pogledamo u ogledalu. Mi nemamo drugačiji način da pošaljemo poruku o potrebi preispitivanja od muzičke, umjetničke, jedino to nas je uvijek i interesovalo. Nismo poklekli trendu singlova, niti odustali od koncepta albuma iako ljudi danas nemaju ni pet minuta, a zapravo i to je samo fikcija projektovana da nas drži u psihotičnom vrtlogu. Želimo da zastanu, da u kontinuitetu odslušaju jednu muzičku priču koja govori o životima svakog od nas, o padovima, ponovnom ustajanju i hodanju – istakao je Milan Đurđević, frontmen grupe.

O čemu govori nova pjesma „Ćuti“ te gdje ste snimali spot?

Milan Đurđević

- Kada sam napisao pjesmu “Ćuti”, odmah sam znao da to nije samo još jedna u nizu, Da nije obična. Zanimljivo je, recimo, da za neke pjesme poput “Dvoje” ili čak “Tužne pesme”, apsolutno nisam imao osjećaj da mogu da urade nešto spektakularno. Međutim, valjda sa protokom vremena, kako se čovjek veoma troši i emocionalno i fizički, uz svo ludilo u kome živimo, nema mnogo stvari koje mogu da nas iz korijena “pomjere”.

Šta prezentira vaš osmi studijski album, koliko pjesama ima?

Jelena Pudar Marković

- Album je bukvalno jedan naš unutrašnji krik upakovan u umjetničko djelo, sa željom i ciljem da odslika sve ono što smo preživljavali posljednjih godina. Zapravo, mi smo već više decenija neprekidno u nekoj krizi, tačno toliko koliko i traju „Neverne bebe“, 30 velikih, teških godina. Na albumu „Hodaj“ su sve naše tuge i radosti koje smo uspjeli da saberemo i pretočimo u 11 novih pjesama. Album je trebalo da bude objavljen prije korone. Onda je došao trenutak koji se graničio sa besmislom u kome mi iz benda, porodica koja se viđa svakog dana, nismo mogli da se viđamo osim putem telefona i mreža. Tada su nastale i neke potpuno nove pjesme kao autentično svjedočanstvo koje ovaj album čini još emotivnijim i jačim.

Nivo strasti

Ima li novi album neku novu melodiju, da li ste unijeli dodatno osvježenje u muzičkom smislu?

Milan Đurđević

- Mi moramo da budemo zanimljivi prvenstveno sami sebi dok sviramo, da se mijenjamo i iznova inspirišemo. Bez toga je bavljenje muzikom na nivou strasti a ne posla, nemoguće. Ne možemo da dozvolimo da zvučimo kao prije 30 ili 25 godina. S druge strane, moramo da ostanemo autentični, ali i da u skladu sa novim vremenom komuniciramo sa nekim novim generacijama koje ne znaju šta su gramofoni, magnetofoni, analogni telefoni sa brojčanicima. Upravo ovaj album je simbioza zvuka po kome su nas upamtile generacije i generacije mladih muzičara koje su besomučno “skidale” pjesme iz naših prvih, progresivnih faza, ali u potpuno modernom ruhu. Ima dosta elektronike, novih zvukova, ali svi instrumenti su živo odsvirani, produkciju smo radili u Beču više mjeseci. Htjeli smo da za ono po čemu smo, također, poznati, a to je produkcija zvuka, podignemo ljestvicu još više.

Koliko dugo ste radili na albumu?

Jelena Pudar Marković

- Nama su ti momenti snimanja pjesama u studiju i spotova u toku pandemije bili izlaz iz emotivnog tunela u kome smo bili zaglavljeni. I jedni bez drugih, i bez naše publike i koncerata. To nam je dalo motiv i snagu da sačekamo “povratak u život”. Možda je najbolji primjer za to naš spot “Vodi me odavde”, za pjesmu koja završava album “Hodaj”. To je naš najličniji spot, prvi put smo otvorili vrata svojih domova drugim ljudima, pokazali svoju djecu, i poslali jako važnu poruku o tome koliko je važno da se vratimo prvenstveno sami sebi. Ništa na ovom albumu nije nekako obično, ni očekivano.

U pjesmi „Ćuti“ postoji veliki kontrast crno-bijelo, šta ste time zapravo htjeli naglasiti?

Milan Đurđević

- Naš režiser Vuk Protić potpuno je shvatio ideju i senzibilitet ove pjesme i ispoštovao našu želju da prikažemo tu ogoljenju svakodnevnu borbu koju svako od nas vodi i sa sobom i sa svijetom oko nas. Da ćutimo, a da budemo glasniji nego ikad. Da se pogledamo u ogledalo i nemamo strah da priznamo da nam se možda i ne sviđa ono što tamo vidimo. Ili naprotiv, da je baš u tim odrazima koje smo prikazali jedina suštinska istina koju krijemo i od sebe i od drugih. Ljudi su u komentarima egzaltirani i očito je da je naša publika sposobna za tu vrstu intrigantnog preispitivanja koje smo im ponudili.

Sarajevo na listi

Šta možemo očekivati od vas u 2023. godini, da li ćete uskoro održati neki veći koncert?

Milan Đurđević

- Napravit ćemo “30 u 30”, dakle 30 velikih koncerata u 30 regionalnih gradova u do sada neviđenoj produkciji. Nećemo otkrivati sve, ali evo, mogu da najavim ekskluzivno za čitaoce “Dnevnog avaza” da će ti koncerti biti jedna moćna “live” retrospektiva našeg puta, i sa onima koji su ga sa nama kao nekadašnji članovi benda gradili. Na našu ogromnu sreću i veliku radost, i Sarajevo je na listi planiranih gradova.