Amel Ćurić odgovorio hejterima: Šta vas briga da li mene sin zove tata ili babo

Pjevač Amel Ćurić objavio je na svom Instagram profilu video u kojem se osvrnuo na pojedine komentare o tome treba li ga njegov sin zvati tata ili babo.

"Babo ili tata?? Sram te bilo, kako te to tvoje dijete zove?!", stavio je u opis videa koji je skupio u samo nekoliko sati preko dvije hiljade lajkova.

- Prosto ne mogu da vjerujem čime se bavite vi dragi ljudi, odnosno ne svi, nego pojedini od vas. Kako će mene moj sin zvati? Tata, babo, baba, ćaća, oče , papi, daddy... Nikakve to veze nema ni s čim. To je prije svega stvar kulturološke prirode, običaja... Od mahale do mahale, od grada do grada - rekao je Amel u videu i dodao da je njegov otac svog zvao "baba", a on "tata".