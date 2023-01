Goca Tržan: Ako ne naučiš djecu da podnesu uspjeh i gubitak, pogriješio si kao roditelj

Pjevačica Goca Tržan govorila je u emisiji "Premijera - Vikend specijal", te je otkrila da je vikend provela kod svekrve, odakle donosi samo domaće proizvode.

- Pravo iz Bača, rekla mi je svekrva da ih pozdravim, mi odemo tamo za vikend, donijeli smo domaći kajmak, sir, pred nama su muzli kravu, sad moram da stavim da provri mlijeko, to je gradski život. Selo je mnogo lijepo za život, mi odemo u Bač, ali nemamo stoku, volimo da šetamo, da idemo kod prijatelja, ima uvijek nešto da se radi, napravili smo i studio, tamo ćemo da snimamo neke kavere - rekla je Goca, te je istakla da su joj mnoge stvari u muzici dosadile:

- Čekamo u studiju da završimo, da snimimo, puno radim, nastupam, nisam željna da pjevam i da snimam, više volim da se potrošim na nastupu. Smaraju me socijalne mreže i kamere, postalo mi je sve strašno dosadno, valjda to dođe s godinama. Najviše me zabavlja uživo nastup.

Goca je otkrila zašto ponovo u fokus dolaze stare pjesme, koje je izdala prije skoro dvadeset godina.