Transrodna pjevačica Alina Juhart za "Avaz": Bosanci imaju najveće srce

Alina Juhart privukla je veliku pažnju u "Zvezdama Granda" . Pored toga što osvaja publiku svojim glasom, javnosti je veoma zanimljiva zbog toga što je transrodna.

Prva transrodna pjevačica

Alina je najiskrenije o svom opredjeljenju i životu govorila u intervjuu za portal "Avaza".

Prošli ste u treći krug takmičenja "Zvezde Granda", kakav je osjećaj i čemu se nadate u takmičenju?

- Jako mi je drago što sam prošla i zahvalna sam na datoj prilici. Međutim, nisam pretjerano zadovoljna ovim nastupom, pogotovo jer sam mnogo radila i znam da mogu mnogo više. Ja sam dosta samokritična i uvijek želim da budem odlična, imam fokus za dalje i potrudit ću se da u sljedećem krugu budem jako dobra i ponosna na sebe.

U kakvim ste odnosima s takmičarima iz Bosne i Hercegovine?

- Uvijek završim s takmičarima iz BiH, zato što volim BiH. Uvijek kažem da Bosanci imaju najveće srce, mislim, cijeli Balkan ima veliko srce, ali Bosanci najveće. Zaista volim Bosance, i tamo smo stalno zajedno.

Vi ste prva transrodna pjevačica u takmičenju, porodica Vas je podržala, da li se susrećete s nekim neprijatnostima?

- Nema neprijatnosti, to mi je iznenađenje jer meni niko ne šalje negativne poruke. Čula sam za neke komentare, ali manje-više, i to je pozitivno. Smatram da je to odraz mene jer sam neko ko širi ljubav i ne želim nikome ništa loše, i to naglašavam, vjerovatno su to ljudi prepoznali.