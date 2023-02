Marija Šerifović o svojoj seksualnosti: Treba mnogo hrabrosti i ludosti

Pjevačica Marija Šerifović gostovala je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", u kojoj se dotakla i malo govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji.

Ona je 2013. godine u filmu "Ispovijest", koji je prikazan u Sava centru u Beogradu, otkrila da je homoseksualac.

- Ja sam to tada uradila, čak sam i rekla da o tome više neću govoriti, ali evo odgovorit ću vama kratko. To je bila trenutna potreba. Danas, da li bih to uradila, ne znam, ne zato što se kajem, ne, nijedne sekunde nego ne znam da li bih tako ili drugačije, ali urađeno je zato što sam osjetila potrebu. Ja sam rođena da budem ja, ja nisam rođena da budem bilo šta što neko drugi želi, misli, zamišlja ili mašta, to vam je, što vam je - rekla je Šerifović.