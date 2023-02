Seka Aleksić oštro o "Zvezdama Granda": To je van svake pameti

Pjevačica Seka Aleksić u prethodnom periodu objavila je dvije numere "Voli me, ne voli me", i "Priđi ako smiješ", a 8. marta održaće svoj prvi solistički koncert u Užicu. Press konferenciju za medije krenula je od komentarisanja takmičenja "Zvezda Granda" i na iznenađenje mnogih bila prilično oštra, dodajući da joj je šou u kom sjede njene kolege dosadan.

- Ne bih bila u žiriju nikada. Meni je to dosadno. Ma kakve zvijezde, meni je tu više fokus na žiriju i na to kako se oni svađaju i vređaju jedni druge. To je van svake pameti. Stvarno se tu ne vidim. Prvo, ne bih mogla nikog da vrijeđam, ni javno, ni kako god, a drugo, ne bih dozvolila ni mene neko da uvrijedi. Tu bi već vjerovatno nastao haos - rekla je pjevačica, pa nastavila u jednakom tonu:

- Iskreno da vam kažem, ko sam ja da nekog ocjenjujem i da bilo šta nekome govorim? Svako treba da se bori za svoju karijeru onako kako smatra da može i kakve mogućnosti ima. Meni je žao tih ljudi koji se namuče da tu dođu, da putuju autobusom sa raznih krajeva država. To mi je mučenje, a svi imaju jednu nadu, a to je da pobjede i uspiju.