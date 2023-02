Selma Bajrami iz Beča za "Avaz": Želim da mi se moj sin vrati

- Tačnije, ja sam u donjoj Austriji. Bukvalno tri kilometra od Beča. Najviše mi nedostaje druženje s mojom familijom, jutarnja kafa, razgovori i majka mi najviše nedostaje. Sve ih jednako volim, ali za nju sam najviše vezana. A u Beču imam jednu prijateljicu. Nemam želju za druženjima nakon svega šta mi se izdešavalo i svih izdaja od strane ljudi koji su mi bili bliski. Radili su mi iza leđa, sarađivali sa suparničkom stranom koja meni želi loše i ne razmišlja o dobrobiti djeteta, nego samo meni da se sveti, i sve vrijeme to radi preko djeteta. Svi ti ljudi koji su bili oko mene više nisu i, hvala Bogu, to sam očistila oko sebe, tako da je ostalo samo ono što treba da ostane.

- Jako teško to podnosim, na društvenim mrežama se družim s obožavateljima. Kroz nastupe akumuliram svu tugu i ne smijem sebi dopustiti da previše razmišljam o tome jer bi to utjecalo na mentalno zdravlje.

- Da, naravno, imala sam namjeru da radim album, ali s obzirom na to da sam nestrpljiva kao i moja publika, planiram da svaki mjesec ili dva izbacujem po jednu pjesmu, kao i spot. I onda na kraju da to kompletiram u cjelinu. Ali nikada se ne zna, ja sam osoba koja uvijek radi po osjećaju, vodi me intuicija kako mi u tom momentu dođe tako i uradim.

Profesionalna deformacija

Koja je tajna Vašeg sjajnog izgleda?

- Svakodnevno nerviranje i stres, šalim se, naravno, ali ima i tu istine. Izgubila sam apetit kada se sve to s djetetom dogodilo. Treniram koliko je to moguće i zdravo se hranim. Ali svima na prvom mjestu treba da bude mentalno i fizičko zdravlje. Naučimo se nositi sa nedaćama pa na scenu kada izađemo pretvorimo se u robote, skroz neke druge ljude, osmijeh na lice i zaboraviš sve što ti se dešava. Bitno je da publika bude nasmijana i zadovoljna a to šta će biti poslije, to znamo samo ja i četiri zida.

Špekulira se o kraju Vaše ljubavi s Denisom?

- Voljeli smo se, bilo je lijepo dok je trajalo. Kada je došlo do toga da nam više ne ide, razišli smo se kao ljudi, zaista nemam šta više da kažem.

Da li Vas je iskrenost nekada koštala?

- Košta me cijeli život, naučila sam da budem oprezna, ali ne mogu da zbog nekolicine zlobnih ljudi mijenjam sebe. Svako na ovom svijetu ima svoju nafaku i sreća prati hrabre. Apsolutno nemam zlobu u sebi i želim da svako uspije u životu i radujem se tuđoj sreći što nije slučaj s mnogim ljudima koji su nekada bili oko mene i generalno.

Latino pjevači

Ko je za Vas najzgodniji muškarac s javne scene?

- Nikad se ne zagledam u kolege. Da me ne shvatite pogrešno, prije ću neku ženu pohvaliti. Što se tiče muškaraca ja to nikada nisam gledala tim očima, niti sam ulazila u neke ljubavne veze s kolegama. Više sam za stranu scenu, za latino pjevače.

Želim duet s Merlinom

S kim biste voljeli snimiti duet?

- S Dinom Merlinom i Željkom Joksimovićem, to su dva čovjeka sa kojima bih ja željela da snimim duet i da tako stavim pečat na svoju karijeru. Nisam se čula s njima, čekam da se sve ovo završi, jer imam osjećaj da mi je život stao koliko god izgledalo da se kreće, ali život je stao onog momenta kada je moj sin otišao od mene. Kao da nisam živa, vrijeme stoji sve dok se ne dogodi nešto pozitivno i dok ga ne budem svaki dan gledala, do tada mi je sve drugo nevažno.