Saša Popović otkrio kako je upoznao Mariju Šerifović

Saša je također prepričao kako je protekao njihov prvi susret 1998., kada je Marija imala samo 15 godina.

- To nikad neću zaboraviti. Marija je bila klinka i Verica je dovela na snimanje, a u toj emisiji je bio pokojni Šaban Šaulić, Vesna Zmijanac i svi pjevači su dolazi i prolazili sa "Dobro veče, direktore". I sad Verica dovodi Mariju i kaže Verica njoj "Ovo je direktor Saša Popović", a zatim meni "Da te upoznam, ovo je moja Mara", a ona samo prođe pored mene i samo kaže "Zdravo". Vidi onako me je ošamarila, kao zdravo i žurim… I ništa, sjela pored mene, ja kažem kako si, a ona gleda i misli se "Dobro, matori šta me pitaš". Bila je frajer od malih nogu i bila je džambast – ispričao je s osmijehom Popović u emisiji "Zvezde Granda Specijal".