Rijana se vraća nastupima, pjevati će na poluvremenu Super Bowla

"Lift Me Up", koji se pojavljuje na soundtracku nastavka Black Panther, označio je Rijanin prvi novi solo singl u posljednjih šest godina i nominiran je za Oscara.

Ostali glavni izvođači na Super Bowlu tokom godina bili su Lejdi Gaga (Lady Gaga), Roling Stoni (The Rolling Stones), Majkl Džekson (Michael Jackson).

Posljednjih godina YouTube je postao sve važnija komponenta utjecaja šoua na poluvremenu. Šakira (Shakira) i Dženifer Lopez (Jennifer Lopez), koje su zajedno nastupale 2020., ostvarile su 264 miliona pregleda - najviše od bilo kojeg nastupa na poluvremenu do sada.

Super Bowl LVII održat će se u nedjelju, 12. februara, s početkom u 23:30 GMT (18:30 ET / 16:30 MST).

Novi album

Rijanin povratak nastupu uživo potaknuo je nagađanja da bi mogao uslijediti i novi album.

Pjevačica je imala običaj izdati jedan album godišnje, ali je uzela dužu pauzu od muzike nakon albuma "Anti" iz 2016., pojavljujući se tek povremeno kako bi radila s drugim izvođačima.

Njen posljednji istinski veliki hit bio je "Wild Thoughts" iz 2017., u suradnji s DJ-em Kalenom (Khaledom) i Brisonom Tilerom (Brysonom Tillerom), koji je trio izveo na dodjeli Gremija sljedeće godine.

Od tada je dobila prvo dijete sa svojim partnerom Ašap Rokijem (A$AP Rockyjem) i nastavila graditi svoj modni i kozmetički brend "Fenty". Muzika je ostala u drugom planu, no 2022. izdala je svoj prvi novi solo singl u šest godina, "Lift Me Up".

To je Rijanu katapultiralo u ovogodišnju sezonu dodjele filmskih nagrada. Prošlog je mjeseca prisustvovala dodjeli Zlatnih globusa, gdje je pjesma bila nominirana, a također je kandidat za najbolju originalnu pjesmu, a da li je i dobitnik znaće se na dodjeli Oskara 12. marta.

Njena odsutnost iz svijeta muzike trajala je toliko dugo da je veliko iščekivanje njenog novog albuma postao izvor brojnih šala. Komičar Đerod Karamišel (Jerrod Carmichael) nedavno je tokom vođenja dodjele Zlatnih globusa rekao:

- Reći ću nešto vrlo kontroverzno. Rijana, uzmi koliko god želiš vremena na tom albumu curo. Ne dopusti da te ove budale na internetu tjeraju na bilo šta.