Saša Popović se oglasio zbog skandala u "Zvezdama Granda": Ovaj dečko ima dijagnozu

- Taj dečko je bio na audiciji u Podgorici i ja sam ga pustio u samo takmičenje jer sam smatrao da je okej. Iako sam baš sad pogledao taj snimak sa audicije iz Podgorice gdje je on stalno dok je pjevao zapinjao sa grlom. Pitao sam ga tada šta ti je Dušane sa glasom. On mi je rekao da je nešto bio bolestan prije tri dana i ja sam mu rekao da je dobar i da ide u takmičenje. Došao je prvi krug i dobio je pet glasova, izabrao je Cecu. Ceca je odustala od njega i rekla da je dala podršku ali da će ga neko drugi bolje spremiti. Izabrao je Snežanu koja je sa zadovoljstvom prihvatila Dušana - istakao je.

- Mrlja neće ostati u "Zvezdama Granda", jer to apsolutno nije istina. Da nije smiješno bilo bi tužno. Snežana Đurišić je punih 10 godina u žiriju za "ZG". Da je neko zato što je ispao optuži da je tražila pare za to da dečko prođe je takva besmislica. Snežana me je odmah poslije prvog teksta pozvala, ona je trenutno u Italiji i dolazi u subotu. Pitala me je da li je moguće da postoje takvi ljudi koji izmišljaju takve stvari. Ovo je prvi put za 20 godina da je neko rekao da je neki član žirija tražio pare da bi prošao dalje - počeo je Popović i dodao:

Prvi skandal tokom probe

Saša Popović je nastavio da iznosi šta se dogodilo.

- Dušan je izjavio da smo na probama mi njemu ugasili mikrofon i kao da smo pustili neki autotjun kroz taj mikrofon da on ne može da pjeva. Probu radi cijelo tehničko rukovodstvo Granda, tu je 50 ljudi koji su prisustvovali. Ja nisam bio na toj probi, ali u potpunosti sam provjerio taj slučaj. Sve smo pitali i svi su rekli isto. Njemu je mikrofon bio otvoren kao i kandidatkinji koja se takmičila sa njim. Međutim, on nije mogao da pjeva. Snežana mu je tada rekla koliko sam čuo "Alo, Dušane, saberi se i pjevaj onako kako smo probali". On je tu izvoljevao da ne može da pjeva. Snežana je nakon toga pozvala njegovu majku i rekla da se Dušan uozbilji, majka je rekla da ga grdimo i da će on nas sve poslušati. Dušan jeste dobar pevač i jeste potencijal, ali ne znam šta se tada desilo.

Popović je potom otkrio i šta se desilo u 3. krugu.

- On je u tom krugu kada je pjevao, dobio tri glasa i otišao je u baraž. Iz baraža je ispao. Da bi sada ispalo da je Snežana Đurišić tražila pare. Prvo je rekao Dušan ovako, nije tražila pare od mene nego od moje majke. Onda je majka rekla da nije direktno tražila pare od mene, nego indirektno. Da bi on poslije toga rekao, ne, Snežana Đurišić mi je rekla da ako ne platim neću proći. Da bi na kraju on poslao poruku kada je ispao Snežani Đurišić - rekao je Popović i potom pročitao Dušanovu poruku:

- Ostaje žal. Ispao vam je jedan od najboljih takmičara kojeg ćete ikada imati. Imali smo još mnogo toga da pokažemo. Ali ovo nije kraj, ovaj dar i to što nosim u sebi mi niko ne može oduzeti, ni Marija ni Mili, ni bilo ko, jer sam ja genije za njih. To i vi znate, to zna i Saša - glasila je poruka upućena Snežani.

- Pa otkud ja mogu da znam. On priča kako ja znam da je on genije veći od Marije i Milija. Pazite, ovo je već neka dijagnoza - rekao je Popović.