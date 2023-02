Jelena Karleuša žestoko odgovorila Saši Popoviću: "Zvezde Granda" bez mene ne postoje

- Obožavam Saleta. Nažalost, sve ovo što je izgovorio je istina. Tačno je da sam čitavu karijeru zabranjena, što je surova i tužna istina mog života i karijere, velika nepravda i kršenje ljudskih prava, zar ne? Tačno je i da mi je honorar za koncerte porastao za 300 posto, tačnije tri puta je veći. Sada sam najplaćenija, jupi ju! Tačno je da mi je pružio ruku kada niko nije htio, ali sam ja zato šest godina radila bez dinara, jer sam čestit i dobar čovjek koji zna da cijeni. Odužila sam se. Smatram da jesam, da su "Zvezde Granda" uz mene imale najveći pik i procvat. Isto tako, tačno je da od kada mene tamo nema da "Zvezde Granda" više niko ne gleda. To svi znaju - napisala je samoprozvana diva na Instagramu.

Pjevačica Jelena Karleuša odgovorila je Saši Popoviću nakon što je, između ostalog, kazao da joj je dao šansu da bude član žirija u takmičenju "Zvezdama Granda" nakon što je bila zabranjena na svim nacionalnim televizijama do 2015. godine, te da je honorar od te godine do 2020. podigla za 300 posto.

Karleuša tvrdi da je otišla iz "Zvezda Granda" nakon šest godina jer produkcija nije htjela da je plati adekvatno.

- Smatram da je bilo mnogo bolje da su me platili nego što su čitav šou odveli u propast i nenadoknadiv minus. I za kraj, dragi moj Sale, ako su "Zvezde Granda" tako čarobne, zašto nikom drugom nije skakao honorar nego samo meni? Odgovor je jednostavan, zato što sam se ja za to i borila. Ponovit ću, "Zvezde Granda" bez mene i ne postoje. Niko o vama ne piše, osim kada me ti pominješ u medijima ili kada neki kandidat moju pjesmu pjeva - zaključila je Karleuša.