Šta kažu bivši učesnici i žiri muzičkog takmičenja: Ima li potkupljivanja u "Zvezdama Granda"

Već nekoliko dana veliki skandal potresa muzičko takmičenje "Zvezde Granda". Naime, majka takmičara iz Podgorice Dušana Vukadinovića optužila je Snežanu Đurišić da joj je tražila novac da bi njen sin nastavio takmičenje. Alfa i omega "Zvezda Granda" Saša Popović i Snežana Đurišić demantirali su majku takmičara iz Podgorice.

Pitali smo neke od učesnika iz prethodnih sezona da prokomentiraju ovu situaciju.

Traženje pažnje

Hanad Džehverović, koji se takmičio u dvije sezone, kaže da je Snežana uvijek bila uz sve kandidate i pomagala svima, bez obzira na to je li im bila mentor ili nije.

- Često je dolazila na naše tonske probe i davala savjete. Ona svakog podržava i želi za svakoga najbolje. Za tog kandidata mislim da je obična ubleha. Ne znam momka, ali ono što znam o Snežani Đurišić i produkciji "Grand" jeste da njih ne možete kupiti, jer njima pare ne trebaju, ljudi su milioneri - govori Džehverović te dodaje da je to samo način traženja medijske pažnje.

Nema toga

Belma Huseinefendić kaže da u vrijeme kada se ona takmičila toga nije bilo.

- Čak nam je "Grand" produkcija u Beogradu osiguravala gdje ćemo boraviti i spavati. Ne znam da li je to istina, nemam adekvatno mišljenje. Ako se nekada malo posvađamo s mentorima, to je bilo jedino iz želje da uspijemo i budemo bolji - rekla je Huseinefendić, koja se takmičila od 2019. do 2021. godine.

Pozvali smo i nekadašnjeg pobjednika šoua Ibru Bublina iz Sarajeva, koji u početku razgovora nije želio komentirati ovaj skandal. Međutim, ipak nam je kazao sljedeće:

- Dok sam se ja takmičio, nikada nisam doživio neku neprijatnost, Bože sačuvaj.