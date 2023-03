Prema srbijanskim kladionicama pjesma Zejne Murkić ima najbolju kvotu da ode na Euroviziju

U periodu od 2009. do 2010. godine bila je članica popularne grupe Luna, sa kojom je snimila dva albuma, "Da san ne prestane" i "Sex on the beach". Kao vodeći vokal u grupi, otpjevala je neke od najzapaženijih numera na ovim albumima, kao što su "Panika", "Vrištim u sebi", "Klela bih" i "Alo, alo".

Krajem 2010. godine napušta grupu i odlučuje da se posveti solo karijeri. U junu 2011. objavljuje prvi singl na engleskom jeziku pod nazivom "Tonight" u saradnji sa Dee Monk-om. Iste godine objavljuje i prvi samostalni singl na srpskom jeziku pod nazivom "Najbolja", za koji je samostalno uradila kompoziciju i tekst.

U 2012. godini je izbacila singl "Drama", koji je otpjevala zajedno sa Slađom Delibašić i reperom Ša (Sha). Iste godine učestvuje na festivalu zabavne muzike "Vrnjačka banja", gdje osvaja nagradu novinskog žirija. U međuvremenu piše pjesme za druge izvođače i pjeva prateće vokale.

Zejna pjeva pjesmu Ruške u sceni filma "Toma". U pitanju je romska pjesma "Jag". Zejna ima kćerku Kjaru.

Učestvovala je na "Pjesmi za Evroviziju 2022. godine" sa pjesmom "Nema te" i ušla u finale ovog takmičenja. Melodiju je napisao Vladimir Maraš a stihove Sanja Perić. Harmoniku je svirao Aca Sofronijević. Ove godine ponovo učestvuje na "PZE" sa pjesmom "Rumba", koja je prvobitno napravljena za mjuzikl.