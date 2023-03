Severina: Čisto sumnjam da se Vučić bavi mojom malenkošću

View this post on Instagram

- Kažu iz najvišeg vrha. Čisto sumjam da se Vučić, pored toliko problema koje nosi na svojim plećima, bavi mojom malenkošću. Jedino neko od mojih bivših može da ima neki interes, koga drugog briga da li nastupam na Kopaoniku, ali moji bivši – sve fini ljudi, ne vjerujem da je neko od njih… (smijeh). Što se tiče hajke koja se digla oko mog mišljenja o jednom lokalnom bosanskom političaru, a to je da se loše ophodi prema ženama i da ne priznaje genocid. Ni S od Srba nisam spomenula. No, teze su zamijenjene, kreće juriš na mene, najgori, za nacionalizam, mržnju prema Srbima i ostale gluposti. Koliko je poznato, predsjednik Vučić se lično poklonio žrtvama Srebrenice i izrazio saučešće porodicama žrtava. To nema veze s politikom ili nacijom nego s kulturom duše, kolektivnom boli. To se dogodilo na području gdje je živjela i živi moja publika - zaključila je.