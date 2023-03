Halid Bešlić za "Avaz": Nije nikad ovako bilo pred koncert... Ne znam šta je

Bit će to najmanje tri sata pjesme. Imate li neke posebne fizičke i kondicione pripreme?

- Nisam žalio za produkciju. Jeste da košta, ali će biti vrhunska priča. Snimat će se. Hoću da imam to, ko zna, godine su ozbiljne. Otkud znam da li ću više imati priliku da održim ovakav koncert. Želim snimiti da imam uspomenu.

Na portalu „Avaza“ objavili smo da će bina u Zetri biti u obliku baklave, da je riječ o ogromnoj produkciji i da će mnoge stvari prvi put biti viđene u Zetri. Sve to je izazvalo veliko zanimanje čitalaca, ljude zanima sve u vezi s koncertom.

Gdje ćete se kriti do koncerta, jer, ko Vas vidi, očekuje ulaznice?

- To me zeznulo. Nisam ostavio ulaznica, mogao sam nekome pokloniti. Ne mogu da objasnim ljudima da stvarno nema ulaznica.

Krenulo je odbrojavanje do spektakla megazvijezde Halida Bešlića (69) u dvorani Zetra u Sarajevu koji je zakazan za subotu, 11. mart. Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli region već sedmicama trese rijetko viđena koncertna euforija, a ulaznice su davno planule. Tek poneka se negdje nađe...

Moja zemlja

Na Vaš koncert dolazi publika iz svih krajeva BiH i regiona. Vi ste taj zajednički faktor.

- Da se malo našalimo, ja sam X-faktor. Pjesma je ta koja spaja ljude i s pjesmom nosimo lijepe poruke, dosta je više, da ti pravo kažem, i ove negative koja se nadvila nad Balkanom. To je da Bog sačuva, treba je malo razbijati, stvarati pozitivnu atmosferu. Trebamo afirmirati dobre stvari koje se dešavaju kod nas, a ima ih.

Vaš koncert je izuzetno pozitivan događaj.

- Šta se god pozitivno dešava - dobro je. Kad se napravi kilometar autoputa, ja sam sretan, ko god nešto napravi, kao da je to moje. Ja to tako doživljavam, nema ljubomore. Nije moje, ali kao da je moje, jer je to moja zemlja.

Hoće li biti drugi koncert, jer je prvi rasprodat.

- Ne. Nema potrebe.

Znam kako je u Njemačkoj, sastavljaju kraj s krajem

- Često idem u Njemačku i na Zapad, znam kako je tamo, a i kako je ovdje. Treba zaustaviti negativnu atmosferu bježanja iz ove zemlje, to može da nas košta... A nije istina da je gore med i mlijeko. Svako ko ode da radi mora dobro zapeti, da dva puta pomnoži radno vrijeme s ovim ovdje, a ne žive nimalo bolje. Žive u nekim barakama, u nekim malim, jeftinim stanovima i od prvog do prvog nekako kraj s krajem sastavljaju. Ima ih koji su se snašli, ali govorim u globalu - ističe Bešlić.