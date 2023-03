Džejla Ramović prvi put otkrila šta su joj roditelji zamjerili kada se pojavila u "Zvezdama Granda"

Od prvog pojavljivanja lijepa Goraždanka Džejla Ramović plijenila je pažnju estrade ali i javnosti generalno.

U brojnim dosadašnjim intervjuima Džejla je otkrila da je od malih nogu znala da je muzika njen poziv. Međutim, njeni roditelji su joj zamjerili i bili protiv toga da na prvo pojavljivanje izađe sa pjesmom "Tihi ubica".

Tihi ubica

- Moji su bili protivnici pojavljivanja mene sa pjesmom „Tihi ubica" u prvom krugu. Rekli su mi ne i pitali "zašto ću to da pjevam" i ja kažem da mi vjeruju i da je 100 posto odlična pjesma. Onda se desio bum i sve je bilo super - ispričala je Džejla u jednom podkastu u kome je nedavno gostovala, prenosi Grand Online.

Kao neko ko je jako mlad postao popularan, dala je i savjet svima koji maštaju u bavljenju ovim poslom koji nije ni malo lagan.

Krajnji cilj

- Svi koji žele ja mislim da je najbolja opcija takmičenje. Potrebna je želja, volja i naravno dosta odricanja. Ja sam se odrekla mnogo stvari, ali sve zarad mog krajnjeg cilja koji sam imala u tom trenutku - kaže Džejla Ramović te dodaje:

- Mogu da kažem da je ljudima u mom gradu bilo blagi šok da se to dešava nekome iz našeg malog grada. Podržavali su me svim srcem i moji vršnjaci ali niko to nije doživljavao da je tako veliko nikada nismo bili svjesni ni oni, ni ja, i meni je to bilo odlično.