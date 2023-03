Bubnjar Džim Gordon preminuo u 77. godini: Imao je psihičkih problema

Kultni bubnjar Džim Gordon (Jim), koji je postao poznat po svojoj povezanosti sa legendarnim rok zvijezdama je preminuo.

On je nakon borbe sa mentalnom bolešću preminuo u ponedjeljak u 77. godini.

Bio je bubnjar Erika Kleptona (Eric) u "Derek and the Dominos", a preminuo je prirodnom smrću u Kalifornijskoj medicinskoj ustanovi u Vakavilu dok je služio kaznu zbog ubistva.

O njegovoj karijeri

Karijeru je započeo 1963. godine kao sedamnaestogodišnjak u bendu "The Everly Brothers" i ubrzo se probio na sceni Los Anđelesa. Snimao je albume sa Litl Ričardom (Little Richard), Džinom Klarkom (Jin Clark), bendom "The Beach Boys" i drugima, a na vrhuncu karijere bio je toliko zaposlen da je u jednom danu svirao u tri različita grada. Dešavalo se da ujutru bude u Los Anđelesu, po podne na koncertu u Las Vegasu, a uveče u San Dijegu, nakon čega bi se vratio u Los Anđeles.

Često je nastupao s legendarnim Erikom Kleptonom, a osim bubnjeva, ponekad je svirao i klavir. Upravo je Gordon zaslužan za hit pesmu "Layla", koju je snimio sa Kleptonom, s kojim je kasnije obišao čitav svijet. Radio je sa nekoliko drugih kultnih muzičara kao što su Džon Lenon, Džordž Harison, Alisa Kuper...

Doživotno u zatvoru

Ipak, nije bilo sve tako sjajno. Njegova krijera je stala u junu 1983. godine nakon što je bubnjar brutalno pretukao i nasmrt izbo nožem svoju 72-godišnju majku. Nakon toga mu je dijagnosticirana šizofrenija prije nego što je osuđen na 16 godina zatvora.

Kazna mu se produžavala, a navodno je naglasio kako ne namjerava da napusti zatvor.

Poslije nekoliko saslušanja na kojima se nije pojavio bilo je jasno kako je njegova lična odluka da ostane doživotno u zatvoru.

Od 2020. godine služio je kaznu u medicinskom i psihijatrijskom zatvoru u Vakavilu u Kaliforniji.

Prije dijagnoze imao je dugu istoriju mentalnih bolesti i jednom trenutnu napao je svoju tadašnju djevojku Ritu Kolidž 1970.