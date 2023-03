Kakva noć: Brus Dikinson u Skenderiji priredio spektakl za pamćenje

U punoj sarajevskoj dvorani Skenderija upriličen je spektakl "Jon Lord‘s Concerto for Group and Orchestra", u kojem je glavna zvijezda legendarni Brus Dikinson (Bruce Dickinson).

Rijetko Sarajevo ima priliku da uživa u spektaklu vrhunskih muzičara, kao što je to bilo večeras.

On je na početku poručio: "Scream for me Sarajevo !", a tokom koncerta kazao je kako voli Sarajevo i govorio je o svom prvom koncertu u bh. prijestonici ratne 1994. godine.

Dikinson i publika disali su kao jedno i osjetila se snažna međusobna emocija. Iz publike su muzičaru poručili da ga vole, a on je uzvratio:

- Volim i ja vas.

U samoj završnici koncerta cijela dvorana je bila na nogama, svi su uglas pjevali s Brusom, koji je obećao:

- Vidimo se opet.