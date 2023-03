Transrodna pjevačica Alina Juhart: Imam mnogo udvarača

Transrodna pjevačica Alina Juhart nastupila je u trećem krugu takmičenja "Zvezde Granda". Novinarima je nakon nastupa otkrila da dobija samo komplimente i da joj prilaze udvarači.

- Prepoznaje me ogroman broj ljudi, pogotovo policajci kada me zaustave da mi napišu kaznu pošto sam ja malo brži vozač. Prepoznaju me i u tržnim centrima, ma svuda!