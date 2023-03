Severina se prisjetila Mani Gotovac: Spavala sam u njenom krevetu...

- Mani Gotovac sam vidjela dva puta prije nego me pozvala da glumim u kazalištu. Prvi put u jednoj emisiji za mlade u kojoj smo gostovale, drugi put (ustvari ju nisam ni vidjela, al' ona kaže da mene je) kad je došla na moj dobrotvorni koncert u HNK-u Split… Kad je postala intendant HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci, nazvala me i našle smo se u Lisinskom na kavi. Kad je progovorila, odmah sam se zaljubila u nju. Predložila mi je da glumim u predstavi (istoimenu ulogu) "Karolina Riječka".

Ma ja bi pristala i da me je zvala da joj svaki dan kuvam kavu. Bila je osoba koju želiš slušati, upijati svaku rrrriječ s razvučenim 'r'. Bila je puna priča, puna života i strasti. Kad me, nakon tri godine, pozvala da glumim barunicu Castelli-Glembay, uvjeravala me da to moram učiniti. Usrljala sam u to "grlom u jagode", iako sam slutila da ćemo se morati obje braniti kao dva Don Quijotea.

Samo da nju ne napadaju

Morala sam biti jako dobra kao barunica Castelli, samo da nju previše ne napadaju. Postale smo prijateljice koje su išle u šetnje, na izložbe, u teatar….Spavala sam u njenom krevetu, kuhala mi je domaću spizu i brinula o meni kao mama.

I bila je moja kazališna mama, kao i brojnim mladim umjetnicima koje je obožavala. Večeras, na Svjetski dan kazališta, u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci je premijera njene predstave "Rastanci", u kojoj glume moja draga Tanja Smoje i Janko Popović Volarić. Jedva čekam to pogledati. Duhovita, lucidna, pametna, nježna i mila. Naša Mani - napisala je Seve.