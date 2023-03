Kćerka Danisa Tanovića objavila prvi album

Livina Tanović, kćerka Danisa i Majlis De Ruder - Tanović (Maelys De Rudder), objavila je svoj prvi EP, koji nosi naziv "If I had wings".

Šest pjesama

Sadrži šest pjesama: "If I had wings", "The girl who folded herself", "Little Bird", Grown Shy", "Melancholy" i "Wings".

- Objavljen je! Kakva je samo avantura bila snimati ovaj EP.