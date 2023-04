Kralj Čarls se upoznao sa njemačkim predstavnicima Eurosonga

Britanski kralj Čarls III (Charles, 74) i njegova supruga Kamila (Camilla, 75) trenutno su u posjetu Hamburgu u Njemačkoj, a na prijemu u britanskom veleposlanstvu pojavilo se čak hiljadu uzvanika, među kojima su bili i predstavnici Njemačke na ovogodišnjem Eurosongu.

Britansko je veleposlanstvo tražilo da rock bend "Lord Of The Lost" dođe na prijem, i to u potpunoj scenskoj opremi, sa svojim kostimima od lateksa, nakitom i šminkom, i ondje izvede četiri svoje pjesme, uključujući i Blood & Glitter, koju će pjevati na Eurosongu.