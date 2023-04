Edo Maajka objavio novu pjesmu sa Radetom Šerbedžijom: Teško mi je za slušati

Drugi muzičar i glumac koji je učestvovao na pjesmi je Rade Šerbedžija.

Tražili prijedloge

- Znao sam da to treba biti neki govor, recital, spoken word, istina koja će emotivno protresti i istresti iz gaća sve nas… Rade Šerbedžija… Pronašao sam njegov broj, nije bilo lako nazvati takvog giganta, znam i koliko je zauzet. Poslao sam mu mejlom pjesmu i svidjela mu se. Tražili smo odgovarajući tekst, bacali jedan drugome neke prijedloge. Nešto moje, nešto njegovo, nešto tuđe, nikako da kliknemo obojica s "to je to". A onda je Rade samo javio da je poslao pjesmu Jergoviću i da je on rekao "nema frke", napisat će tekst za njega, za nas. Ovo će biti plafon! To mi je bila prva pomisao. Volim Jergine knjige, on je majstor, jedan od najvećih. Poslao nam je tekst koji smo vrlo malo prilagodili za Rada. To je bio kraj koji smo trebali, novi vrhunac pjesme i albuma na njegovom samom kraju - prisjetio se Edo Maajka.

"Moj put" je spoj Edovih koraka životnog i umjetničkog puta, ali i izazova s kojima se po tom putu susretao.