Jašar Ahmedovski iz Beograda za "Avaz": Ne znači da neću ići na plastične operacije

- Što se tiče plastičnih operacija, do sada zaista nisam radio ništa, ali što ne znači da neću u budućnosti. Za sada sam zadovoljan kako izgledam i svaku boru na licu volim jer su one dokaz šta sam svašta u životu doživio i preživio. To je ciklus života i ne možemo protiv toga. Ja sam uvijek karijeru gradio na dobrim i kvalitetnim pjesmama, a ne ljepotom i izgledom.

- Svi koji tako misle, ja im zahvaljujem od srca. To je, jednostavno, tako, dragi Bog je svakom nešto dao posebno, a meni, eto, ovaj moj glas, koji me baš dobro služi. Bilo mi je teško tokom pandemije jer nisam imao javne nastupe, ne zbog novca, već zbog publike, druženja i zbog ovog mog glasa, jer nisam mogao da pjevam, da ljude razveseljavam.

Pošten čovjek

Danas se karijera gradi dobrim i sočnim tračem, a malo se misli na pjesmu…

- Pa, ja sam uvijek to radio obrnutim smjerom. Jedan trač ili ogovaranje kolega može veoma kratko da te drži na površini. Tračevima gubiš veliki broj kolega, niko ti više ne vjeruje, a i sve je to kratkog daha. U ovom našem poslu veoma je bitna, kako prije tako i danas, dobra i kvalitetna pjesma i biti dobar i pošten čovjek. Tako sam vaspitan da karijeru ne gradim na tračevima, mada su mi mnogi novinari i menadžeri upravo to predlagali. Ali sve sam to odbio. Nikada nisam volio biti u centru pažnje. Ovaj posao je ljubav, a ne samo da se zaradi novac.

Možda bih bio kardiolog

Da niste svojevremeno iz Sjeverne Makedonije otišli u Sarajevo, da li biste imali ovako uspješnu karijeru?

- Da, dobro pitanje i mislim da ne bih. Moj otac je bio ljekar, dosta sam znao iz te branše, učio sam uz njega. U Sarajevo sam došao da upišem Medicinsku školu na Bjelavama, ali pjesma je bila jača. Da nije tako, možda bih danas bio neki ljekar, recimo, kardiolog.

U kući sam u jednoj sobi napravio i teretanu, jednostavno da ne moram ići u javne.