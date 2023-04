Vlado Georgiev za "Avaz": Svjetski rat je počeo, ali svi to kao ignoriraju

- Šta da se snima kad nema prilike da se to emituje, o čemu onda da pričamo, kad se to više ne emituje na televizijama, ne konzumira, ne plasira…

Hercegnovljanin sa stalnim mjestom boravka u Beogradu Vlado Georgiev posljednjih godina aktivniji je na društvenim mrežama nego na muzičkoj sceni. Ima, kaže, mnogo toga što mu smeta, smatra da za muzičare kao što je on nema prostora kao što je bilo nekada, te da to što snime teško stigne do publike.

Imate li precizniji plan kada je riječ o novim pjesmama?

- Dosta mi je relaksiran plan što se tiče toga. Shvatam, a i rekao sam da nije neko vrijeme za izbacivanje novih pjesama. Ko zaista mora svakog dana nešto da izbacuje ili da se trpa svuda, njemu baš nije zahvalno. Ovo je težak period za sve. Vrijeme je svjetskih prevara i zavjera, svjetskog rata koji se zapravo dešava, ali to niko ne primjećuje... Svi to negdje kao ignorišu, a ustvari je izuzetno loše vrijeme. S obzirom na to da sam ja autor svojih pjesama, a vrijeme je loše, nije mi baš lako da izbacim nešto superpozitivno... Ali možemo svi probati da budemo pozitivni i da onda iz te neke pozitive poništimo sve ove negativce oko sebe, što nam i ne ide loše ovih dana. Mislim da samo optimizmom i nekim dobrim raspoloženjem možemo polako to da raskrčimo.

Nadam se da će se uskoro vremena promijeniti, da će se promijeniti kompletna svjetska struktura, koja očigledno maltretira sve nas koji živimo na planeti, te da će se vratiti vremena kada ćemo se opet baviti muzikom, umjetnošću, sportom i nekim drugim lijepim stvarima, a ne samo politikom i parama.

Sluša se samo neka trep muzika, numere od dvije minute, gleda se najgori rijaliti i svakodnevno slušaju najveće podvale i laži od političara.

Nije lako

Spomenuli ste novu scenu, mlade muzičare...

- Pjesme se prave da bi bile aktuelne mjesec. Ili ni toliko. Ne kažem uopšteno, jer ima tu i fantastičnih klinaca, ima i bendova koji su mladi, talentovani, ali koji ne mogu da izađu na površinu iako sviraju i pjevaju odlično. Ne mogu da izrone od poplave trepa i muzike niskog kvaliteta. To nije ni muzika, to je više koncept. Imaš neki bit i nešto se tu pokušava reći, to je kao performans, nije to muzika.

Oni, nažalost, zatrpavaju klince informacijama i nova muzika teško može da se pojavi i probije pored njih.

Ja sad treba da počnem od nule, ne znam kojim putem bih morao da krenem da bi to neko ozbiljno poslušao i obratio pažnju, Nije lako, baš je teško vrijeme, pogotovo za nove ljude, talentovane, koji imaju potencijal, jer ih zatrpava treš, kao i TV program i radio koji, recimo, pušta muziku po nekom ključu koji se dobiva iz inozemstva.

Ispiraju ljudima mozak



- Na pet radiostanica čut ćete sve iste pjesme, onda su i vijesti potpuno iste, vrte se čitav dan, ispiraju ljudima mozak... Umjesto nešto pametno, čujete samo huškanja, mržnju, gomilu laži... Televizije su laž, truju ljude tako što propagiraju najgore stvari. I zato bi bilo bitno da u jednom trenutku prekinemo tu vrhunsku laž i obmanu koje televizije emituju i da pokušamo da napravimo neki miran i normalan ambijent - smatra Georgiev.