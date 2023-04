Dan Grada Sarajeva obilježen i u Skenderiji: Kultur Shock "zapalio" publiku

Već sada tradicionalno, Centar Skenderija, i ovog 6. aprila, organizirala koncert i jedinstven muzički spektakl za obilježavanje Dana Grada Sarajeva. Grupa "Kultur Shock“ predvođena Srđanom Jevđevićem priredila je sjajan nastup. Aplauzi i ovacije su dočekale Sarajliju sa adresom u Americi.

Inače, bend Kultur Shock je aktivan od 1996. godine, a poznati su po kombinovanju balkanske narodne muziku sa pankom, metalom i rokom.

Članovi benda su iz Bosne i Heregovine i Sjedinjenih Američkih Država, gdje su uglavnom i bazirani. Grupa je izdala čak 11 albuma i izvela preko 1.500 nastupa širom Sjedinjenih Država i Evrope.

Kultur Shock potpisao je za izdavačku kuću Bill Gould&KoolArrow i izdao je tri albuma za izdavačku kuću: FUCC the INS, Kultura-Diktatura i We Came to Take Your Jobs Away.