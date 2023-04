Britni Spirs u suzama: Dala otkaz treneru nakon jednog susreta

Svjetske zvijezde često pretjeraju. Brojni su medijski natpisi u kojima se svjetske face ponašaju djetinjasto ili neprimjereno.

Tako bi se mogao protumačiti i potez Britni Spirs (Britney Spears) koja je odlučila da unajmi trenera ali mu je dala otkaz već nakon prvog susreta.

Pjevačica je na Instagramu otkrila da je prilikom prvog treninga "uvrijeđena i osramoćena".



- Prije dva mjeseca sam odvojila vrijeme da pronađem trenera. I prvo što mi je uradila bilo je ovo, štipnula mi je kožu na stomaku i nogama i rekla mi da moram da vratim "svoje mlađe tijelo" - rekla je Spirs.

Pjevačica (41) se pitala “zašto je dođavola to uradila”, prije nego što je otkrila da ju je ta interakcija ostavila u suzama.

- Očigledno je nisam unajmila, pa sam to uradila sama. Vježbam 45 minuta, triput nedjeljno. To je to. Mrzim da predugo vježbam - kazala je Spirs.