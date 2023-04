Preminuo istaknuti američki jazz pijanist Ahmad Džamal

Utjecajni američki jazz pijanist, kompozitor i vođa benda čija je karijera trajala više od sedam decenija, Ahmad Džamal (Jamal) umro je jučer u 93. godini života.

Džamalova udovica Laura Hes-Hej (Hess-Hey) potvrdila je njegovu smrt, objavio je "Washington Post", a njegova kćerka Sumajah Džamal (Sumayah Jamal) rekla za "New York Times" da je uzrok bio rak prostate.

Bio prijatelj s mnogima

Pijanist je bio prijatelj s muzičkim velikanima poput Milesa Dejvisa (Davisa) i utjecao je na njegov rad i rad drugih muzičara, uključujući pijanista Mekkoja Tunera (McCoya Tynera).

Rođen kao Frederik Rasel Džons (Frederick Russell Jones) u Pitsburgu (Pittsburghu), Džamal je prešao na islam 1950. Osvojio je bezbroj nagrada tokom svoje karijere, uključujući prestižni francuski Ordre des Arts and des Lettres 2007. i nagradu Grammy za životno djelo 2017.

Časopis "New Yorker" je prošle godine, u povodu objavljivanja nekih neobjavljenih snimaka, napisao da je u 1950-ima njegov muzički koncept bio jedna od velikih inovacija tog vremena, iako njegovu odvažnu originalnost mnogi slušatelji nisu prepoznali.

Džamalov komercijalni proboj bio je album iz 1958. godine naziva "Ahmad Džamal at the Pershing: But Not for Me" koji je ostao na skali časopisa "Billboard" više od 100 sedmica. "New York Times" je ocijenio da je to postala jedna od najprodavanijih instrumentalnih ploča svog vremena.

Deseci su ih slijedili u onome što je "Times" nazvao opusom "posutim draguljima".

Lakoća dodira

U autobiografiji trubač Dejvis je o Džamalu napisao: "Nokautirao me svojim konceptom prostora, lakoćom dodira, nedorečenošću i načinom na koji je formulirao note, akorde i odlomke“.

U intervjuu krajem prošle godine za "Times", Džamal je rekao: "Još se razvijam, kad god sjednem za klavir“.

- Još mi padaju na pamet neke svježe ideje - dodao je.