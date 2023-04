Isak Šabanović se prisjetio svojih početaka: Prvi put nastupao sa 14 godina

Kada se pojavio u "Zvezdama Granda", Isak Šabanović napravio je bum kakav niko do tada nije uspio da izazove, a iako je milionskom auditoriju tek tada postao poznat, za njegov talent se u Crnoj Gori uveliko znalo.

Naime, Isak je od oca koji je muzičar zavirio u svijet koji mu se izuzetno dopao, međutim, njegovi roditelji isprva nisu bili za to da i on krene tim putem.

- Ćale je radio kafane, šatore, svadbe, puno vidio, ali nije htio to za mene. Znao je da znam da sviram i da pjevam, ali predložio je da idem u drugom pravcu. Iako nije bio za to, vidio je kako ja to želim, volim i znam, a onda za prvu pjesmu digao kredit. Bio sam dasa onda u školi, cijelo Bijelo Polje je čulo pjesmu i nisam odustao jer sam rastao uz probe zbog ćaleta i uvijek me je to vuklo - prisjetio se Šabanović.