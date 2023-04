"Let 3" skočio na kladionicama za Eurosong

Drama koja je nastala nakon Prljine šale na račun juniora Hajduka skoro je zasjenila "Mamu ŠČ!" i Eurosong. Do početka takmičenja ostalo je 12 dana i situacija na kladionicama se počela mijenjati.

"Let 3" nikad nije bolje stajao na kladionicama. Hrvatska je trenutno na 14. mjestu kladionica i to je najbolja pozicija na kojoj se "Let 3" našao od pobjede na Dori. Hrvatska je na kladionicama prešišala Srbiju, odnosno pjesmu "Samo mi se spava" koju izvodi Luke Black.

Kada je riječ o kladionicama za polufinale, "Let 3" je trenutno na osmom mjestu i prema trenutnom stanju Hrvatska bi mogla ući u finale prilično glatko.

Na prvom mjestu na kladionicama stabilno stoji Švedska čija će predstavnica Loreen otpjevati pjesmu "Tattoo".