Muzička zvijezda ponovo na sudu zbog plagijata

Britanski muzičar Ed Širan (Sheeran) u utorak se na sudu u Njujorku branio za optužbe da je navodno plagirao tekst pjesme za svoju baladu "Thinking Out Loud".

Optužba izvorno podignuta 2017. godine.

Kako prenose mediji, tužbu pokreće jedan od saradnika muzičara Marvina Geja (Gaye) i koautora teksta "Let's Get It On" - Ed Taunsend (Townsend), a optužba je izvorno podignuta 2017. godine.

U tužbi se navodi da su Širan i njegova koautorica Emi Vadž (Amy Wadge) kopirali uzlazni niz od četiri akorda i njegov ritam. Širan je na sudu izjavio da su on i Vadž u pisanju pjesme bili nadahnuti ljubavlju između njegove bake i djeda.

Bio bih pravi idiot...

- Većina pop pjesama može se preklapati preko većine pop pjesama. Mogli biste prijeći s pjesme "Let it Be" na pjesmu "No Woman, No Cry" i vratiti se natrag. Da sam učinio ono za što me optužujete, bio bih pravi idiot da stanem na binu pred 20.000 ljudi i pjevam - rekao je pjevač, koji je već nekoliko puta optužen za plagijat, a u aprilu ove godine dobio je sudski spor u Velikoj Britaniji oko njegovog najvećeg hita "Shape of You".