Nastup južnokorejskog predsjednika u Bijeloj kući impresionirao autora kultne pjesme: Predložen duet

Američki kantautor Don Meklin našalio se da planira da otpjeva svoju kultnu pjesmu "American pie" sa južnokorejskim predsjednikom Jun Suk Jeolom, nakon što je lider zabavio američkog predsjednika Džoa Bajdena karaoke verzijom pjesme.

Dvojica lidera sastala su se u srijedu na državnoj večeri u Bijeloj kući, na glamuroznoj večeri kojoj su prisustvovale zvijezde poput Anđeline Džoli i osvajačica zlatne olimpijske medalje, snouborderka Kloi Kim.

Kultna pjesma

Nakon što je odgledao nekoliko muzičkih nastupa, Bajden je publici ispričao priču o tome kako će njegovi sinovi pjevati Meklinov hit iz 1971. godine "American pie" dok se voze u školu.

- Znamo da je ovo jedna od tvojih omiljenih pjesama - rekao je on Jun Suk Jeolu, koji je izazvao oduševljenje publike kada je počeo da pjeva stihove te pjesme.

Jun je dobio ovacije prije nego što mu je Bajden poklonio gitaru sa potpisom Meklina. Legendarni pjevač je kasnije za CNN rekao da ima velike planove za južnokorejskog lidera.

- Namjeravam da odem u Južnu Koreju sljedeće godine i otpjevam je sa predsjednikom, tako da će to vjerovatno biti još jedna vijest - našalio se Meklin u četvrtak. "Htoo je da u Bijeloj kući otpjevam pjesmu, ali ja sam trenutno u Australiji na turneji."

Meklin je također govorio o trajnom naslijeđu pjesme, koja je sa 8 minuta i 37 sekundi držala rekord za najdužu pjesmu na vrhu liste "Billboard Hot 100", sve dok Tejlor Svift nije ponovo objavila svoj hit "All Too Well" 2021.

Specifična melodija

Za "American Pie", Meklin je rekao: "Ima melodiju koju je prilično teško pronaći ovih dana, a to je samo početni dio pjesme – mislim, pjesma je osam i po minuta, i rokenrol pjesma."

- Raduje me činjenica da je pjesma i dalje 'živa' - dodao je on. "Muzičari se bave nečim što se zove alhemija, mi se bavimo magijom, i neke od stvari koje radimo padaju im na lice, a druge su, ako imamo veliku sreću, postaju magične i žive zauvijek."

Na bilateralnom sastanku u srijedu, dvojica lidera najavila su ključni novi sporazum za odvraćanje sjevernokorejske agresije, uključujući novu obavezu SAD da razmijesti podmornicu sa nuklearnim oružjem u Južnoj Koreji po prvi put od ranih 1980-ih.

Jun se također obratio Kongresu u govoru u četvrtak, kritikujući Sjevernu Koreju zbog kršenja ljudskih prava i osuđujući rat u Ukrajini.