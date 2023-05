Nakon optužbi za antisemitizam: Rodžer Voters krenuo na njemačku turneju

Suosnivača "Pink Floyda" Rodžera Votersa (Roger Waters, 79), koji je suočen s optužbama za antisemitizam, pozdravili su obožavatelji jučer na početku njemačke dionice turneje "This Is Not A Drill" u Hamburgu.

Dobio aplauz

Voters je dobio aplauz, ne samo za velike hitove iz dana "Pink Floyda" i razdoblja solo karijere već i kada je progovorio o optužbama za antisemitizam.

Njegov koncert u Frankfurtu bio je zabranjen, ali se Voters žalio na odluku i pobijedio.