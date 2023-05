RTS neće emitovati prijenos Evrovizije na prvom kanalu

Radio televizija Srbije obavijestila je gledaoce, da će, isključivo zbog unaprijed potpisanih ugovornih obaveza sa EBU - Evropskom radiodifuznom unijom, u utorak 9. maja i četvrtak 11.maja od 21 sat, na RTS 3 prenositi prvo i drugo polufinale takmičenja za Pjesmu Evrovizije.

Srbija zavijena u crno

Delegacija Srbije u Liverpulu dijeli žalost sa porodicama tragično nastradalih u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu i u okolini Mladenovca i Smedereva, kao i sa svim građanima naše zemlje.

Predstavnik Luke Bleck jučer je na ceremoniji otvaranja Tirkiznog tepiha Evrovizije 2023. pomenuo stravične masakre zbog kojih je Srbija zavijena u crno, i istakao da će nastup posvetiti Srbiji.



Šta kaže Luke Bleck

Luke je otkrio koliko mu je teško da se sada fokusira na izvođenje pjesme, kao i kako se sada oseća.

- Ja ne bih rekao da sam sada najprofesionalnija osoba na svijetu i da mogu sve da sakrijem. Ono što sam mogao da vidim na snimcima sa probe jeste da je bilo dosta bijesa. Ne znam kako to da objasnim, ali sada mnogo više želim sve ovo da ispjevam, nego što sam ikada želio. Došao sam tu, bio sam izabran, to je negdje bila moja želja i moja karijera, ali sada već stvarno nisam sam - rekao je on za Telegraf.rs