Luka Blek otkazao probu na Euroviziji zbog tragedije u Srbiji

Predstavnik Srbije na Euroviziji, Luka Blek (Luke Black) odlučio je otkazati probu zbog tragedija koje su se u proteklom periodu dogodile u Srbiji.

- U mojoj zemlji dogodila se strašna, užasna tragedija. Duboko me potreslo kad sam čuo takve grozne vijesti. Toliko me zgrozilo to što sam čuo da sam zbog šoka otkazao svoju eurovizijsku probu. Bilo mi je nezamislivo da pjevam u trenutku dok se doktori bore za dječije živote, dok roditelji oplakuju svoju djecu - rekao je za "Večernji list".

Dodao je da u ovakvoj situaciji ne može biti sretan i razdragan kao inače.

- Moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama, onima koji su ih voljeli", dodao je. U znak sjećanja na žrtve nosio je crnu mašnu na košulji, a ostatak njegovog tima pojavio se u odijelima crne boje.