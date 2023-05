Učesnici večerašnjeg polufinala Eurosonga

Prvo polufinale Eurosonga, koje će biti održano večeras, otvorit će voditeljica Džulia Sanina (Julia), dok će u nastavku nastupiti svjetska superzvijezda Rita Ora koja će izvesti mješavinu nekih od svojih najvećih hitova (i potpuno novi singl "Praising you") .

U nastavku pogledajte spisak zemalja koje nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri:

1. Norveška – Alessandra – Queen of Kings

2. Malta – The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Srbija – Luke Black – Samo mi se spava

4. Letonija – Sudden Lights – Aijā

5. Portugal – Mimicat – Ai Coração

6. Irska – Wild Youth – We Are One

7. Hrvatska – Let 3 – Mama ŠČ!

8. Švajcarska – Remo Forrer – Watergun

9. Izrael – Noa Kirel – Unicorn

10. Moldavija – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

11. Švedska – Loreen – Tattoo

12. Azerbejdžan – TuralTuranX – Tell Me More

13. Češka – Vesna – My Sister’s Crown

14. Holandija – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

15. Finska – Käärijä – Cha Cha Cha

Kako trenutno kladionice predviđaju, u prvom polufinalu pobjeđuje Finska, a nakon nje će se takmičari redati sljedećim nizom: Švedska, Izrael, Norveška, Češka, Moldavija, Hrvatska, Srbija, Holandija, Švajcarska, Irska, Portugal, Malta, Litvanija, Azerbejdžan. Prema ovim prognozama, Srbija će proći u finale.

Predstavnik Srbije Luka Blek (Luke Black) trenutno se nalazi na 17. poziciji finalne prognozirane liste pobjednika, dok prvo mjesto i najviše izgleda za pobjedu ima Švedska sa svojom predstavicom Loreen i pjesmom "Tattoo".