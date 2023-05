Let 3 prvi u trendingu u Hrvatskoj: Objavljen novi remix Mame ŠĆ!

Polufinalni nastup riječke grupe Let 3 hit je na YouTube-u. Službeni YouTube kanal Eurosonga objavio je sve nastupe iz prvog polufinala, a Let 3 zasad uvjerljivo vodi po pregledima.

Nakon prolaska u finale Prlja je na press konferenciji zahvalio svima koji su glasali.

- Sretni smo što smo se plasirali s ogromnom podrškom glasača i ponosni smo što nismo razočarali publiku u Hrvatskoj koja je vjerovala u nas. Naša mala naizgled glupa, ali i jako pametna pjesma je antiratna jer vjerujemo da ne postoje pobjednici u ratu. Svi su žrtve. Zaustavite je*ene ratove - dodao je.

Nakon polufinala Mrle je u ime benda izvlačio poziciju za nastup u finalu i izvukao onu u drugoj polovici showa.

- Moram vam saopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani "second hand". To je puno bolje nego u prvom, ali ja sam znao da ću to izvući. Ja to vidim, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas, najbolje ili ništa - izjavio je tom prigodom Mrle.