Uživo / Finale Eurosonga: Bliži se kraj čitanja glasova, Švedska ubjedljivo vodi

Iz regiona za pobjedu se bore predstavnici Hrvatske - grupa "Let 3" s pjesmom "Mama ŠČ!", Srbije - Luke Black s pjesmom "Samo mi se spava" i Slovenija koju predstavlja bend Joker Out sa pjesmom "Carpe Diem".

23:50 Posljednji dio šou programa zove se "The Liverpool Songbook". Proslava je to nevjerojatnog doprinosa grada domaćina svijetu pop glazbe. BBC je okupio šest kultnih izvođača iz prošlosti - Izraelku Nettu, Italijana Mahmooda, Islanđanina Daðija Freyra, Duncana Laurencea iz Nizozemske, Šveđanku Corneliu Jakobs i Sonju iz Liverpoola, slaveći 30 godina od njenog drugog mjesta na Euroviziji 1993.

23:10 Na bini je "Let 3" iz Hrvatske sa numerom "Mama ŠČ!" Njihov se nastup s nestrpljenjem iščekivao, a publika je uživala u izvedbi.

23:05 Iz Slovenije na bini je bend Joker Out, a predstavljaju se numerom "Carpe Diem".

22:52 Lord of the Lost iz Hamburga bori se sa svojim žestokim zvukom i pjesmom "Blood and Glitter".

22:48 Norvešku na Eurosongu predstavlja Alessandra Mele s pjesmom "Queen of Kings".

22:45 Ukrajinski dio Tvorchi čine prijatelji Jefferey i Andriy predstavljaju se sa numerom "Heart of Steel".

22:28 Belgijski pjevač Gustaph nije stranac na Euroviziji, bio je već prateći vokal za dva prethodna izvođača 2021. godine i 2018. godine, a sada predstavlja svoju zemlju s pjesmom "Because Of You".

22:20 Folk sastav Vesna iz Češke na bini izvodi pjesmu "My Sister's Crown" i to na četiri različita jezika.

21:50 Blanca Paloma predstavlja svoju Španiju i to pjesmom "Eaea".

21:18 Led u finalnoj noći je probila Austrija, Teya i Salena se predstavljaju sa numerom "Who The Hell Is Edgar?"

21:13 Voditelji na sceni. Objasnili kako se glasa.

21:07 Defile učesnika sa zastavama na bini.



21:01 Prije takmičarskog dijela emitiraju se kardovi ukrajinske grupe Kalush Orchestra koja je prošle godine pobijedila na Eirosongu u Italiji.

21:00 Počelo veliko finale Eurosonga.

20:45 Ostalo je još 15 minuta do početka velikog finala Eurosonga 2023.



20:30 Raspored nastupa:

1. Austrija - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

2. Portugal - Mimicat - Ai Coração

3. Švicarska - Remo Forrer - Watergun

4. Poljska - Blanka - Solo

5. Srbija - Luke Black - Samo Mi Se Spava

6. Francuska - La Zarra - Évidemment

7. Kipar - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

8. Španjolska - Blanca Paloma - Eaea

9. Švedska - Loreen - Tattoo

10. Albanija - Albina & Familja Kelmendi - Duje

11. Italija Marco Mengoni - Due Vite

12. Estonija - Alika - Bridges

13. Finska - Käärijä - Cha Cha Cha

14. Češka - Vesna - My Sister's Crown

15. Australija - Voyager - Promise

16. Belgija - Gustaph - Because Of You

17. Armenija - Brunette - Future Lover

18. Moldavija - Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

19. Ukrajina - TVORCHI - Heart of Steel

20. Norveška - Alessandra - Queen of Kings

21. Njemačka - Lord of the Lost - Blood & Glitter

22. Litvanija - Monika Linkytė - Stay

23. Izrael - Noa Kirel - Unicorn

24. Slovenija - Joker Out - Carpe Diem

25. Hrvatska - Let 3 - Mama ŠČ!

26. Velika Britanija - Mae Muller - I Wrote A Song