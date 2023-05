Loreen nakon pobjede: Ukrajina treba da dobije priliku da bude domaćin Eurovizije

Pobjedu ovogodišnjeg Eurosonga osvojila je pjevačica Loreen, koja je predstavljala Švedsku, čime je postala jedina osoba koja je dva puta pobijedila na ovom takmičenju.

Ona je prvi put pobijedila 2012. godine s pjesmom „Euphoria“, a sinoć je pobjedu osvojila zahvaljujući pjesmi „Tattoo“.

Nakon što je osvojila prvo mesto, Loreen je zaplakala i održala emotivan govor. Ekipa Telegrafa.rs s njom je uradila intervju koji prenosimo u nastavku.

Historijski momenat

Kao što je već rečeno ušla si u historiju večeras. Kako se osjećaš povodom toga?

Trenutno mi se sve čini nadrealno. Vrlo sam uzbuđena. Tako da možeš da mi postaviš to pitanje sutra. Ovo je tako lijepo. Jedan osjećaj koji obuzima koje tijelo je zahvalnost koju osjećam prema svima vama. Ozbiljna sam.

Čestitam ti na drugoj pobjedi na Euroviziji. Kada si shvatila da si pobjedila koliko si se ponosno osjećala što si prva i jedina žena koja je pobjedila dva puta na Euroviziji?

O Bože, dobro pitanje. Osjećam se ponosno. Neće ti se svidjeti moj odgovor. Osjećam se ponosno zbog vas zato što nastup ima određene vrijednosti to je priroda, to je performans. On govori o nadi, o ljubavi, o snazi. To su stvari u koje ja vjerujem. Pretpostavljam da su to stvari u koje i vi vjerujete i jako sam ponosna na sve nas. Ozbiljna sam.

Kako ćeš proslaviti večeras (op.a. sinoć)?

Žudim za tom čašom vina šest mjeseci već. Tako da će se desiti. Ok?

Naivna djevojka

Koje je tvoje iskustvo ove godine u odnosu na 2012. godinu?

2012. mi je sve bilo novo bila sam veoma naivna djevojka i nisam znala šta da očekujem ali ovaj put je kao da sam se vratila svojoj porodici. Kao da smo imali 11 godina dugu vezu ovo iskustvo je više bilo majčinski i lakše. Sve je bilo lijepo.

Čestitam još jednom na stvaranju historije, postala si prva žena koja je dva puta osvojila Euroviziju ali isto tako si prva otvoreno biseksualna osoba koja je pobjedila dva puta na Euroviziji. To je velika stvar za LGBT populaciju. Sljedeće godine se Eurovizija održava u Švedskoj, koliko je bitna prihvaćemost LGBT populacije u Švedskoj? Da li će biti otvorena dobrodošlica za LGBT populaciju sljedeće godine u Švedskoj?

Da li se šališ da mnom čovječe? Ja sam za to. Naravno. Cijela ova zajednica je za to. Apsolutno. Ja sam Dajana iz Ukrajine.

Nokti od kamena

Čestitam. Dva kratka pitanja. Šta tvoji nokti znače?

Napravljeni su od kamena. Sav prerformans ima sve elemente osim vode, ali se znojim tako da… Hoću da naglasim pokrete jer se krećem mnogo. Ovo je energija. Tako da samo mi je došlo. Naglašavam to sa svojim noktima da možete da vidite sve pokrete. To je spiritualnost.

Drugo pitanje. Svi se nadamo da će se rat u Ukrajini završiti u bliskoj budućnosti. Da li misliš da bi bilo fer da se da privilegija Ukrajini da bude domaćin Eurovizije zemlji koja je trebala da održi ove godine Euroviziju ali nije i ta zemlja je bombardovana ovo veče dok je trajao šou?

Draga, možeš li da postaviš pitanje ponovo?

Izvini, veoma sam nervozna. Da li bi bilo fer da se da privilegija Ukrajini? Kao Liverpul sada?

Da, ako se rat završi u bliskoj budućnosti. Pa… Da li je to pitanje za mene? (Smijeh) Mislim da razumijem tvoje pitanje, ali nisam sigurna da ga razumijem. Mislim da je mislila da li Ukrajina treba da dobije priliku da bude domaćin u budućnosti? U tom slučaju apsolutno da. Naravno zašto ne bi. Volim Ukrajinu, bila sam mnogo puta tamo. Imala sam puno nastupa tamo. Volim te ljude. I boli me kada vidim šta se dešava i žao mi je zbog toga.