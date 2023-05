Prlja iz "Leta 3" nakon finala: Opet su nas pokušali uvući u neke pederske radnje

Grupa "Let 3" iz Hrvatske zauzela je 13. mjesto na Eurosongu u LIverpulu, a pomalo razočarani članovi benda oglasili su se nakon finala.

Od publike su dobili 112 bodova dok su bodovi nacionalnih žirija izazvali su lavinu kritika, jer su riječki rokeri dobili svega 11 bodova (tri od Portugala i 8 od Srbije).

Od Slovenije nisu dobili niti jedan bod.

- Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pederske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Evrope i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo - u svom je sarkastičnom stilu rekao Zoran Prodanović Prlja.