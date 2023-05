Dženan Rakić za "Avaz": Moj put od uličnog svirača do "Zvezda Granda"

Kako se bliži veliko finale "Zvezda Granda", tako sve više isplivavaju favoriti za pobjedu, a jedan od njih je Bišćanin Dženan Rakić.

Ovaj 24 godišnjak iza sebe ima filmsku priču - on je od uličnog pjevača došao do jednog od glavnih favorita u prestižnom muzičkom takmičenju. Na ulici je svirao da bi zaradio za školovanje.

Iako je ovih dana u Beogradu zbog snimanja, odvojio je vrijeme i rado govorio za "Avaz".

Uozbiljio rad

Opet ste proteklog vikenda oduševili žiri "Zvezda Granda". Jeste li očekivali da ćete ovako daleko dogurati u takmičenju?

- U početku nisam ništa pretjerano očekivao, ali sada, kako idemo iz kruga u krug, apetiti rastu, tako da očekujem svaki put prolaz.

Vidite li se u finalu i nadate li se pobjedi?

- Iskreno, da. Veliko je zadovoljstvo biti jedan od favorita, ali i veliko pozitivno opterećenje, uvijek morate biti na visini zadatka. Lagao bih kada bih rekao da se ne nadam pobjedi.

Kako ste došli na ideju da se kao ulični svirač prijavite za takmičenje u "Zvezdama Granda"?

- Malo je to smiješna priča. Sjedio sam s društvom i naletio na najavu audicije za "Zvezde Granda" u Banjoj Luci, i to dan prije održavanja. Pitao sam društvo da malo odemo do Banje Luke i da ja odem na audiciju. Tako se to odigralo.

Svirate li još na ulici?

- Više ne, ali imam bend već šest godina. Malo sam uozbiljio svoj rad, a u posljednjih šest godina nakupilo se mnogo kilometara i dobrih svirki. A sviranje na ulici je bila dječačka igra koja je urodila plodom.