Nuno Arnautalić za "Avaz" o odlasku Alije Hafizovića: Kao da je 10 ljudi bilo u jednom čovjeku

Mnoge je rastužila vijest da je preminuo legendarni Sarajlija Alija Hafizović Haf.

Bio je svestrani umjetnik, muzičar, karikaturista, autor... Bio je i jedan od osnivača kultnih "Indexa" i prvi pjevač ove grupe.

Krenuti od početka

Ismetu Nuni Arnautaliću, također jednom od osnivača "Indexa", vijest o smrti Hafa teško je pala.

- Velika je to tuga. Moj je prijatelj, duže od 60 godina se znamo. Bili smo zajedno u "Indexima". To se zaboravi, taj podatak, da je on bio prvi pjevač "Indexa", prije Davorina Popovića. Snimio je i pjesmu, ali to niko ne sluša. Od 150 pjesama "Indexa" sluša se samo 20. Ostalo je nepoznato. Treba to malo oživjeti. Mislim da je vrijeme da krenemo od početka - od Alije Hafizovića - kazao nam je Arnautalić.

Velika ličnost

On je ranije iz poštovanja napravio i 10-minutni film o Hafizoviću.

- Objavit ću ga da se ljudi prisjete koliko je to velika ličnost bila. Bavio se muzikom, dizajnom, bio scenarista, voditelj, slikar... Što je neko napisao, kao da je 10 ljudi bilo u jednom čovjeku. Eto, to je bio Alija Hafizović - istakao je Arnautalić.